Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Trabzon'da Filistin'e Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek vermek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik, İskenderpaşa Camisi önünde başlayan yürüyüşle başladı.

Yürüyüşe katılan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası önüne kadar ilerledi. Katılımcılar, burada çeşitli sloganlar atarak Filistin'e olan desteklerini dile getirdi.

Açıklamalar Dikkat Çekti

Grup adına söz alan Miraç Arslantürk, yaptığı konuşmada Gazze'nin sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir şuur, bir sancı, bir sabır ve bir secde olduğunu vurguladı. Arslantürk, Gazze'deki acı durumu şu şekilde anlattı:

"Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor. 21. yüzyılda, tüm dünyanın gözü önünde, yalnızca yemek yiyemediği için bir çocuk hayata gözlerini yumuyor. Bebekler, süt bulamadan son nefesini veriyor. Gençler, moloz yığınlarının arasında cansız bir şekilde çıkarılıyor. Kadınlar, parçalanmış evlerin duvarlarında çocuklarının adlarını fısıldıyor."

İsrail'in yalnızca Filistin'e değil, tüm insanlığa savaş açtığını belirten Arslantürk, şu ifadelerde bulundu:

"Bilsinler ki her kurşunları bizim öfkemizi büyütüyor. Her bomba, direnişimizi güçlendiriyor. Her şehit, bu ümmetin toprağına bir filiz gibi düşüyor. Mazlumun ahı yerde kalmaz. Kurduğun bu kanlı düzen bir gün başına yıkılacak. Uçakların, tankların, silahların bir gün susacak ama bizim dualarımız, direnişimiz, imanımız sonsuza dek konuşacak."

Yürüyüş, yapılan duaların ardından sona erdi.

Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek için yürüyüş yaptı. Grup adına Miraç Arslantürk, açıklamalarda bulundu.

Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek için yürüyüş yaptı. Grup adına Miraç Arslantürk, açıklamalarda bulundu.