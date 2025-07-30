Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş, İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri tarafından düzenlendi.

Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne ilerledi. Burada grup adına açıklama yapan Kadir Bekar, Gazze'de yaklaşık 2 yıldır süregelen zulmün dünya kamuoyunu yöneten güçlerin umursamazlığıyla daha da kötüleştiğini ifade etti.

Bekar, “Annelerin ve bebeklerin ölümünün dünya gündeminde yer almadığına” dikkat çekerek, normal koşullarda bu tür ölümlerin asla görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, masum çocukların katledilmesi karşısında uluslararası topluluğun harekete geçmemesini eleştirdi.

“Savaşların en sıcak noktasında bile gıda temini için operasyonlar düzenlenir, insani yardım faaliyetleri için çabalar gösterilir. Ancak, Gazze’deki Siyonist terör çetesi, birçok ülkeden silah ve mali destek alarak insanlık suçları işlemeye devam ediyor” diyen Bekar, bu durumun tüm insanlığı aciz bıraktığını belirtti.

Özellikle son dönemde yaşanan trajik olayları örnek vererek, "Olmaz denen oluyor; WhatsApp'tan konum alarak ailelerle dolu apartmanlar bombalanıyor. Hastanelerde kuvözdeki bebeklerin fişleri çekiliyor" açıklamasında bulundu.

Kadir Bekar, açlıktan ölümlerin ambargo uygulamalarının bir politika aracı olarak kullanıldığını vurgulayarak, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. “Çocuk öldüren katillere destek olanlar, gündelik hayatlarına devam edebiliyor. En acısı ise, bu vahşete kimsenin müdahale edememesidir” şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından grup üyeleri dua ederek yürüyüşü sonlandırdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı.