Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Grup adına açıklama yapan Hüseyin Çakır, İsrail'in saldırılarını lanetleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de bir insanlık suçu işleniyor. Bu yaşananlar ne bir afetin sonucudur, ne de bir savaşın doğal akışıdır. Bu, planlı, sistematik ve alçakça yürütülen bir soykırım mühendisliğinin son aşamasıdır. Gazze’de çocuklar, bebekler, yaşlılar, yaralılar ve hastalar, uzun zamandır insan onuruna aykırı bir şekilde açlık, susuzluk ve ilaçsızlığa mahkum edilmektedir. Bu durum ölümün ta kendisi haline gelmiştir."

Çakır, Gazze’ye destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gazze'de açlıktan titreyen küçücük eller bu dünyada bize dokunamaz ama ahirette yakamıza yapışacaktır. Bugün Gazze için ses olmak, insan olmak demektir. Bugün Gazze için ayağa kalkmak, insanlığa sahip çıkmak demektir," şeklinde konuştu.

Yürüyüş, yapılan duanın ardından sona erdi.

Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası'na kadar yürüdü.

Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası'na kadar yürüdü.