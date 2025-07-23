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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Trabzon'da Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşte insanlar, İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 19:01
Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Trabzon'da Filistin'e destek amacıyla büyük bir yürüyüş düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Kahramanmaraş Caddesi üzerinden Ziraat Bankası

Grup adına açıklama yapan Hüseyin Çakır, İsrail'in saldırılarını lanetleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de bir insanlık suçu işleniyor. Bu yaşananlar ne bir afetin sonucudur, ne de bir savaşın doğal akışıdır. Bu, planlı, sistematik ve alçakça yürütülen bir soykırım mühendisliğinin son aşamasıdır. Gazze’de çocuklar, bebekler, yaşlılar, yaralılar ve hastalar, uzun zamandır insan onuruna aykırı bir şekilde açlık, susuzluk ve ilaçsızlığa mahkum edilmektedir. Bu durum ölümün ta kendisi haline gelmiştir."

Çakır, Gazze’ye destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gazze'de açlıktan titreyen küçücük eller bu dünyada bize dokunamaz ama ahirette yakamıza yapışacaktır. Bugün Gazze için ses olmak, insan olmak demektir. Bugün Gazze için ayağa kalkmak, insanlığa sahip çıkmak demektir," şeklinde konuştu.

Yürüyüş, yapılan duanın ardından sona erdi.

Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi...

Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası'na kadar yürüdü.

Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi...

Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası'na kadar yürüdü.

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