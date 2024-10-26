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Trabzon'da Filistin İçin Destek Yürüyüşü

Trabzon'da yapılan yürüyüşte Filistin'e destek mesajları verildi ve Gazze'deki duruma dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:09
Trabzon'da Filistin İçin Destek Yürüyüşü

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Özgür Aksa Platformu tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü, İskenderpaşa Camisi önünde toplanan bir grup tarafından gerçekleştirildi.

Sloganlarla Dolu Bir Yürüyüş

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Kahramanmaraş Caddesi üzerindeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyerek seslerini duyurdular.

Açıklama Yapan Şener Yiğit'in Mesajları

Yürüyüşte yapılan açıklamalarda, grup adına konuşan Şener Yiğit, Gazze'de yaşananların bir soykırımın yeni aşaması olduğunu ifade etti. Kuzey Gazze'de iletişim kanallarının kapandığını belirten Yiğit, "Bu durum, Gazze'nin her köşesinde katliamın gerçekleştirildiğini gösteriyor. Dünya gözlerini kapatsa da biz bu zulme sessiz kalmayacağız," dedi.

Masumların Hedef Alındığına Dikkat Çekildi

Yiğit, Gazze'deki masum kadınlar, çocuklar ve yaşlıların hedef alındığını vurguladı. "Evler yıkılıyor, hastaneler bombalanıyor, okullar yerle bir ediliyor. Bu, yalnızca bir askeri operasyon değil, tam anlamıyla bir soykırımdır," şeklinde konuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne Yönelik Terör Saldırısı Kınandı

Grup, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını da kınadı. Yiğit, "Saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifalar diliyoruz. Bu hain saldırılarla bizi durduracaklarını sananlar, büyük yanılgı içindedir. Biz, hainlere inat durmadan çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Yürüyüş Dua ile Son Buldu

Yürüyüş, yapılan duaların ardından sona erdi.

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki...

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen grup, slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki...

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen grup, slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

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