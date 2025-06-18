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Trabzon'da Gazze'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi

Trabzon'da Gazze'ye destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, uluslararası hukuka dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 19:06
Trabzon'da Gazze'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi

Trabzon'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Gazze'ye destek vermek amacıyla dikkat çekici bir yürüyüş gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda toplanan Özgür Aksa Platformu üyeleri, sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ne yürüdü.

Yüksel Keleş'ten Açıklama

Grup adına yapılan açıklamada, Yüksel Keleş, Gazze'de süregeldiği ifade edilen saldırıların dünya gündeminde bir soykırım gerçeğini gözler önüne serdiğini belirtti. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarına rağmen İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Keleş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sistematik bir şekilde insanlık ve soykırım suçları işlemeye devam etmektedir. Ne yazık ki Batı dünyası, insan hakları söyleminin arkasına saklanarak bu vahşete ya sessiz kalmakta ya da doğrudan ya da dolaylı şekilde destek vermektedir. Batı'nın yüzyıllardır dillerinden düşürmediği insan hakları, hukukun üstünlüğü ve barış kavramları bugün Gazze'nin yıkıntıları arasında can çekişmektedir."

İnsan Hakları ve Gazze

Keleş, Siyonizmin yönetiminde ve yönetici Netanyahu gibi zalimlerin uygulamalarında bir soykırım senfonisinin yükseldiğini ifade ederek, "Batı'nın insan hakları masalı çökmüştür." sözleriyle durumu eleştirdi.

Bu anlamlı yürüyüş, Gazze'ye yönelik artan saldırılara dikkat çekilmesini sağladı ve katılımcılar, dayanışma mesajlarıyla etkinliğe son verdi.

Trabzon'da, Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve...

Trabzon'da, Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen Özgür Aksa Platformu üyeleri, sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ne yürüdü.

Trabzon'da, Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve...

Trabzon'da, Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen Özgür Aksa Platformu üyeleri, sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ne yürüdü.

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