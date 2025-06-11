DOLAR
39,11 0,26%
EURO
44,98 -0,29%
ALTIN
4.195,64 0,02%
BITCOIN
4.246.723,04 1,31%

Trabzon'da Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Yaralı Martı Kurtarıldı

Trabzon'da bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 19:58
Trabzon'da Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Yaralı Martı Kurtarıldı

Trabzon'da Yaralı Martı İçin Kurtarma Operasyonu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı, hızlı müdahale ile kurtarıldı. Olayın ardından, bölgedeki vatandaşlar durumu derhal ilgililere iletti.

AKUT Ekipleri Hızla Olay Yerine İntikal Etti

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan AKUT ekipleri, mahsur kalan martıyı güvenli bir şekilde bulundukları yerden çıkarttı. Ekipler, martının sağlık durumunu kontrol ederek, gereken önlemleri aldı.

Kurtarılan martı, tedavi edilmesi için Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'ne teslim edildi. Bu operasyon, hayvan dostu vatandaşların duyarlılığını ve kurtarma ekiplerinin profesyonelliğini bir kez daha ortaya koydu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı...

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı, ekiplerce kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Kaybolan Kadın Yaralı Halde Bulundu
2
Batman'da Uçurtma Şenliği ile Türk Kızılay'ın 157. Yılı Kutlandı
3
Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Beypazarı'nda Yılkı Atları Doğal Ortamlarında Görüntülendi
5
Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Taziyeler Devam Ediyor
7
Mardin'de İki Çocuğun Ölümüyle Sonuçlanan Trafik Kazasında Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği