Trabzon'da Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Yaralı Martı Kurtarıldı

Trabzon'da Yaralı Martı İçin Kurtarma Operasyonu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı, hızlı müdahale ile kurtarıldı. Olayın ardından, bölgedeki vatandaşlar durumu derhal ilgililere iletti.

AKUT Ekipleri Hızla Olay Yerine İntikal Etti

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan AKUT ekipleri, mahsur kalan martıyı güvenli bir şekilde bulundukları yerden çıkarttı. Ekipler, martının sağlık durumunu kontrol ederek, gereken önlemleri aldı.

Kurtarılan martı, tedavi edilmesi için Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'ne teslim edildi. Bu operasyon, hayvan dostu vatandaşların duyarlılığını ve kurtarma ekiplerinin profesyonelliğini bir kez daha ortaya koydu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yaralı martı, ekiplerce kurtarıldı.