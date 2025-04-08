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Trabzon'da Heyelan, Karatepe Mahallesi Yolu Ulaşıma Kapandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde heyelan nedeniyle Karatepe Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapandı, can ve mal kaybı yok.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:43
Trabzon'da Heyelan, Karatepe Mahallesi Yolu Ulaşıma Kapandı

Trabzon'da Heyelan, Karatepe Mahallesi Yolu Ulaşıma Kapandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen heyelan, Karatepe Mahallesi'nin yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonucu, mahalleye ulaşım sağlayan yolda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları sürüklendi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Ulaşıma kapanan yolda, ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinin güvenliğini sağlamak için bölgeye müdahale devam ediyor.

Başkan Çebi'den Açıklama

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyelan olayının kar sularının erimesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Ayrıca, can ve mal kaybının olmadığını ifade eden Çebi, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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