Trabzon'da Kar Alarmı: Çayıroba Yaylası'nda 8 Kişi Kurtarıldı

Trabzon Çayıroba Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı; Arpaözü ve Şekersu Soğanlı Dağı grup yolunda kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:58
Trabzon'da Kar Alarmı: Çayıroba Yaylası'nda 8 Kişi Kurtarıldı

Trabzon'da Çayıroba Yaylası'nda Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden Açıklama

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çayıroba Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yazılı açıklamasına göre, kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası ekipler kısa sürede harekete geçti ve yolu ulaşıma açarak mağdurları bulunduğu alandan tahliye etti.

Açıklamada ayrıca, Çaykara'nın Arpaözü Mahallesi yolu ile Şekersu Soğanlı Dağı grup yolu'nda da kar temizleme çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Belediye, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için zorunlu olmadıkça yayla yollarını kullanmamaları uyarısında bulundu.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çayıroba Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 8 kişi...

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çayıroba Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, ekiplerin yaptığı çalışma ile kurtarıldı. Arpaözü Mahallesi yolu ile Şekersu Soğanlı Dağı grup yolunda da kar temizleme çalışması yapıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çayıroba Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 8 kişi...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menderes'te Nakliye Asansörü Faciası: 2 Şüpheli Tutuklandı
2
Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin Yeni Yerleşkesi Törenle Açıldı
3
İzmir'de Yatırım ve Mobil Uygulama Dolandırıcılığı: 84 Gözaltı, 53 Tutuklama
4
Diyarbakır Silvan'da örtü yangını kontrol altına alındı
5
Rusya: Ukrayna'ya Ait 114 İHA Çeşitli Bölgelerde Vuruldu
6
İsrail Saldırıları: Gazze'de 20 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Gazze'de can kaybı 65 bin 344'e yükseldi — Son 24 saatte 61 ölüm

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta