Trabzon'da Kar Alarmı: Çayıroba Yaylası'nda 8 Kişi Kurtarıldı

Trabzon'da Çayıroba Yaylası'nda Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden Açıklama

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çayıroba Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yazılı açıklamasına göre, kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası ekipler kısa sürede harekete geçti ve yolu ulaşıma açarak mağdurları bulunduğu alandan tahliye etti.

Açıklamada ayrıca, Çaykara'nın Arpaözü Mahallesi yolu ile Şekersu Soğanlı Dağı grup yolu'nda da kar temizleme çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Belediye, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için zorunlu olmadıkça yayla yollarını kullanmamaları uyarısında bulundu.

