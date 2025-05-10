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Trabzon'da Korkutan Yangın: 2 Ev Kül Oldu

Trabzon'un Of ilçesinde çıkan yangında, 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangında, 80 yaşındaki Nafiye Zırıh kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 10:50
Trabzon'da Korkutan Yangın: 2 Ev Kül Oldu

Trabzon'da Korkutan Yangın Olayı

Trabzon'un Of ilçesi, Çatalsöğüt Mahallesi'nde meydana gelen yangında, iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangının, Nafiye Zırıh'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladığı bildirildi.

Yangının Yayılması ve İtfaiye Müdahalesi

Kısa sürede etkisini artıran yangın, hemen yanındaki Metin Zırıh'a ait eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşların hemen itfaiye ekiplerine haber vermesiyle, olay yerine hızla intikal eden ekipler, alevlere müdahale etti.

Büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, ne yazık ki iki ev de kullanılamaz duruma geldi.

Yangın Anında Yaşananlar

Öte yandan, yangın sırasında 80 yaşındaki Nafiye Zırıh'ın, komşularının cesur müdahalesi sayesinde evden çıkarıldığı öğrenildi. Yangın sonrası mahalledeki vatandaşlar, yaşanan olayla ilgili büyük bir üzüntü duydu.

Bu olay, Trabzon'un Of ilçesinde yangınların ne kadar yıkıcı olabileceğinin yeniden bir hatırlatıcısı oldu.

Trabzon'un Of ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine...

Trabzon'un Of ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trabzon'un Of ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine...

Trabzon'un Of ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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