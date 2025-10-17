Trabzon'da KTÜ Paneli: İklim Değişikliği Sürecinde Su ve Orman Yönetimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen panelde iklim, su ve orman ilişkisi masaya yatırıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) 'İklim Değişikliği Sürecinde Su ve Orman Yönetimi' paneli, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, panelde iklim değişikliği ve küresel ısınmanın getirdiği en önemli sorunlardan birinin yağış rejimlerinin değişmesi olduğunu söyledi. Özkaya, kuraklığın yağış rejimi sonucunda ortaya çıktığına dikkat çekti.

Özkaya, iklim değişikliğinin hidrolojik döngüyü bozduğunu ve biyosferin karbon tutma kapasitesini olumsuz etkilediğini vurguladı. Denizlerin ve akarsuların ısınmasıyla buharlaşmanın arttığını belirten Özkaya, bunun neticesinde yağış rejimlerinin dengesizleştiğini ifade etti.

Özkaya, bu durumu şu sözlerle açıkladı: 'Karadeniz'e, Trabzon'a 4 ayda yağacak yağış 4 saatte yağıyor. Dört saatte yağdığı için de o suyu ne ormanlar tutabiliyor ne aldığımız tedbirler tutabiliyor, sel ve taşkın olarak vurup geçiyor.'

Türkiye'nin yarı kurak bir iklim kuşağında yer aldığına ve su stresi yaşandığına dikkat çeken Özkaya, ülke ormanlarının önemini şöyle özetledi: 'Türkiye'nin yüzde 30'u ormanlarla kaplıdır. Dolayısıyla orman varlığını artırmamız tek başına yetmiyor. Ormanları korumak en ucuz ve en sürdürülebilir su yönetimi stratejisidir.'

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ise ormanların iklim sisteminin kalbi olduğunu söyledi. Türkyılmaz, ormanların oksijen üretmesinin yanı sıra sıcaklığı dengeleyerek su döngüsünü düzenlediğini vurguladı: 'İnsanın kalbi olmadan yaşaması mümkün değilse iklim değişikliğinde ormanlar olmadan kontrol mümkün değil.'

Türkyılmaz, orman ekosistemlerinin küresel karasal karbon depolamasındaki payına dikkat çekti: 'Dünya üzerindeki karasal karbonun yüzde 80'i orman ekosistemlerinde depolanmaktadır. Ormanlar her yıl yaklaşık 2,6 milyar ton karbondioksit emer. Atmosferdeki insan kaynaklı karbondioksitin yüzde 30'u karasal ekosistemler tarafından tutulur.'

Ayrıca Türkyılmaz, ormanların yalnızca karbonu tutmakla kalmayıp yaşam koşullarını dengelediğini belirterek, bir hektar çam ormanının yılda 30-40 ton tozu süzdüğünü ve havayı temizlediğini söyledi.

Panelde öne çıkan ortak görüş, orman koruma ve yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadelede merkezi bir strateji olduğuydu.

