DOLAR
35,97 -0,19%
EURO
37,36 0,06%
ALTIN
3.316,55 -0,67%
BITCOIN
3.517.130,97 -1,07%

Trabzon'da Kurt ve Çakalın Yiyecek Arayışı Kameralara Yansıdı

Trabzon Yomra'da beslenmek için yerleşim yerine inen kurt ve çakal, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:12
Trabzon'da Kurt ve Çakalın Yiyecek Arayışı Kameralara Yansıdı

Yomra'da Doğanın Dengesizliği

Trabzon'un Yomra ilçesinde, beslenmek amacıyla yerleşim alanına inen bir kurt ve çakal, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kentte bir süredir etkili olan kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkileyerek, hayvanların yiyecek bulma mücadelesini zorlaştırdı.

Görüntüler Dikkat Çekti

Yenice Mahallesi'nde görülen kurt ve çakal, bir süre boyunca sokaklarda dolaştı. Doğanın zorlu koşulları altında yiyecek arayışında olan bu hayvanlar, ardından bölgeden uzaklaştı. Görüntüler, yaban yaşamının şehirle olan etkileşimini gözler önüne sererken, doğal yaşamın korunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Scholz'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki
2
BM, Trump'ın UCM Yetkililerine Yaptırım Kararına Tepki Gösterdi
3
Antalya'da Öğrenciler Türkiye'nin İlk Uzay Misyonunu Anlatan 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi
4
Aşırı Sağcı 'Avrupa'nın Vatanseverleri' Madrid'de Strateji Belirliyor
5
Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
6
Erzurum'da Halk Otobüsü Yolcu Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!