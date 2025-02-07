Trabzon'da Kurt ve Çakalın Yiyecek Arayışı Kameralara Yansıdı

Yomra'da Doğanın Dengesizliği

Trabzon'un Yomra ilçesinde, beslenmek amacıyla yerleşim alanına inen bir kurt ve çakal, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kentte bir süredir etkili olan kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkileyerek, hayvanların yiyecek bulma mücadelesini zorlaştırdı.

Görüntüler Dikkat Çekti

Yenice Mahallesi'nde görülen kurt ve çakal, bir süre boyunca sokaklarda dolaştı. Doğanın zorlu koşulları altında yiyecek arayışında olan bu hayvanlar, ardından bölgeden uzaklaştı. Görüntüler, yaban yaşamının şehirle olan etkileşimini gözler önüne sererken, doğal yaşamın korunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.