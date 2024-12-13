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Trabzon'da Medeniyet Söyleşileri: Hak ve Adalet Üzerine Tartışmalar

Trabzon'da 'Medeniyet Söyleşileri' programı, Anayasa Mahkemesi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:32
Trabzon'da Medeniyet Söyleşileri: Hak ve Adalet Üzerine Tartışmalar

Trabzon'da Medeniyet Söyleşileri Düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Medeniyet Söyleşileri' adlı program gerçekleştirilerek, hukuk ve adalet konularında önemli tartışmalara zemin hazırlandı.

Programda, Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez 'Temel Hak ve Hürriyetlerin Anayasa Mahkemesi Kararlarına Yansıması' başlıklı bir konuşma yaparken, Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş ise 'Hukuk ve Adalet: İki Yakayı Bir Araya Getirmek' konusunda görüşlerini paylaştı.

Prof. Dr. Hakyemez, Türkiye'nin ifade hürriyeti konusundaki önemli gelişmelerini vurgulayarak, 1970'li yıllarda Türk Ceza Kanunu'nda ifade hürriyetini kısıtlayan maddeler olduğunu belirtti. Hakyemez, 'Herkesin ifade özgürlüğü vardır. Var ama bunu ifade edemedikten sonra bir işe yaramaz.' diyerek medeni müzakerenin önemine dikkat çekti.

Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili çifte standart uygulayan devletlerin insan hakları konusundaki yaklaşımını eleştiren Hakyemez, bu tür kötü örneklerden etkilenmemek gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bireysel başvurular üzerinde durarak Anayasa Mahkemesi'ne geçmişte 630 bin başvuru yapıldığını ve bunlardan 510-520 bininin sonuçlandığını aktardı. Halen 120 bin başvurunun Anayasa Mahkemesi önünde beklediğini belirtti.

Selahaddin Menteş, 'Adalet beklentisi, özünde insan olmaktan kaynaklı bir beklentidir.' diyerek her bireyin adalet arayışının doğal bir hak olduğuna vurgu yaptı.

Program, Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlendi ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve diğer davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Trabzon'da, "Medeniyet Söyleşileri" adlı program organize edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi...

Trabzon'da, "Medeniyet Söyleşileri" adlı program organize edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın (sağ 3) da katılımıyla düzenlenen programda, Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (sağda) "Temel Hak ve Hürriyetlerin Anayasa Mahkemesi Kararlarına Yansıması", Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş (solda) ise "Hukuk ve Adalet: İki Yakayı Bir Araya Getirmek" başlığı altında konuşma yaptı.

Trabzon'da, "Medeniyet Söyleşileri" adlı program organize edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi...

Trabzon'da, "Medeniyet Söyleşileri" adlı program organize edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın (sağ 3) da katılımıyla düzenlenen programda, Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (sağda) "Temel Hak ve Hürriyetlerin Anayasa Mahkemesi Kararlarına Yansıması", Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş (solda) ise "Hukuk ve Adalet: İki Yakayı Bir Araya Getirmek" başlığı altında konuşma yaptı.

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