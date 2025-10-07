Trabzon'da Özgür Aksa Platformu Gazze'ye Destek İçin Yürüdü

Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri İskenderpaşa Camisi önünden Ziraat Bankası önüne yürüyerek Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:21
Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelerek sloganlar atıp Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde yürüyüşe geçti.

Grup, Kahramanmaraş Caddesi boyunca yürüyüp Ziraat Bankası'nın önünde sonlandırdığı eylemde basın açıklaması yapıldı. Katılımcılar, barış ve dayanışma mesajları verdi.

Platform adına konuşan Muhammed Furkan Çelik, bugünü "tarihe kanla yazıldığı bir dönüm noktasının yıl dönümü" olarak nitelendirdi. Çelik, Gazze'deki duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Aksa tufanı mazlumların sabrının, ümmetin onurunu ve insanlığın vicdanının yeniden dirilişidir."

Çelik, İsrail'in saldırılarının üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatarak, "Gazze hala ateşin, yıkımın ve açlığın ortasında ama aynı zamanda onurun, direnişin ve inanın sarsılmaz kalesi olmaya devam ediyor." dedi. Gazilerin yaralarını "imanla süslenmiş birer nişan" şeklinde tarif etti ve onların kararlılığının vicdanlara çağrı olduğunu belirtti.

Çelik ayrıca, "Bugün burada söz veriyoruz. Biz Özgür Aksa Trabzon Platformu olarak Filistinli kardeşlerimizin sesi olacağız. Şehitlerin adını yaşatacak, gazilerin cesaretini yücelteceğiz." ifadeleriyle grubun kararlılığını vurguladı.

Eylem alanında, Filistin'deki saldırılarda yaşamını yitiren çocuklara ait fotoğraflar da yer aldı. Okunan duanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

