Trabzon'da Özgür Aksa Platformu'ndan Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da Özgür Aksa Platformu üyeleri, Atatürk Alanı'ndan Kahramanmaraş Caddesi'ne Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi; grup İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 17:27
Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Platformu üyeleri, Atatürk Alanındaki İskenderpaşa Camisi önünden toplanarak Türk ve Filistin bayraklarıyla Kahramanmaraş Caddesi'ne yürüdü.

Yılmaz: Ateşkese buruk sevinç

Grup adına açıklama yapan Abdulkadir Yılmaz, İsrail'in Gazze'de 2 yılda 25 bini çocuk olmak üzere 70 binden fazla insanı öldürdüğünü ve dünyanın bunu izlediğini söyledi.

Tarihe yüzyılın en büyük soykırımı olarak geçen İsrail'in terör saldırılarının ardından ilan edilen ateşkese buruk bir sevinçle yaklaştıklarını belirten Yılmaz, "Bu ateşkes, kitlesel cinayetlerin durması ve Gazze halkının nefes alması için zorunlu bir adım olsa da on binlerce can kaybı ve benzersiz yıkım nedeniyle içimiz buruktur." dedi.

Yılmaz, bu durumun kalıcı ve adil bir çözüm yolunda atılmış ilk adım olmasıyla bir anlam kazanacağını vurguladı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes dolayısıyla vatandaşlara çikolata ikram eden grup üyeleri, duanın ardından dağıldı.

