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Trabzon'da Park Halindeki Minibüs Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Trabzon'da park halindeki minibüs yolcu alırken kayarak devrildi, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:59
Trabzon'da Park Halindeki Minibüs Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Olay Trabzon'da Gerçekleşti

Trabzon'da, park halindeki bir minibüsün yolcu aldığı sırada kayarak şarampole devrilmesi sonucu toplamda 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, 61 D 0450 plakalı minibüsün sürücüsü Fatih K., Üniversite Mahallesi'nde aracı park ederek yolcu beklemeye başladı.

Olayın Detayları

Sürücüsünün dışarıda bulunduğu esnada, aniden hareket eden minibüs, yolun alt kısmındaki şarampole devrildi. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste bulunan 3 yolcu ile araca binmeye çalışırken düşerek yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon'da park halindeki minibüsün, yolcu aldığı sırada kayarak şarampole devrilmesi sonucu 5...

Trabzon'da park halindeki minibüsün, yolcu aldığı sırada kayarak şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Trabzon'da park halindeki minibüsün, yolcu aldığı sırada kayarak şarampole devrilmesi sonucu 5...

Trabzon'da park halindeki minibüsün, yolcu aldığı sırada kayarak şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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