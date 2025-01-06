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Trabzon'da Park Halindeki Taksiyi Çalan Şüpheli Yakalandı!

Yomra'daki taksi durağından çalınan araç, güvenlik kameralarıyla tespit edilerek şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 20:16
Trabzon'da Park Halindeki Taksiyi Çalan Şüpheli Yakalandı!

Trabzon'da Taksici Şokta: Park Halindeki Araç Çalındı

Trabzon'un Yomra ilçesinde park halinde bulunan bir taksi, gündüz saati çalındı. Olay, Gürsel Mahallesi'ndeki taksi durağında meydana geldi.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Şüpheli, M.G.'ye ait 61 LY 192 plakalı taksinin yanına gelerek, etrafında dolaşmaya başladı. Kısa sürede taksinin yolcu koltuğuna oturan şahıs, içinde şoför bulunmayan aracı çalıştırmayı başardı ve taksi durağından hareket etti.

Polis Önlemleri ve Gözaltı Süreci

Olayın ardından, polis ekipleri, ilçe merkezi ve Karadeniz Sahil Yolunda kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Of, Arsin ve Yomra ilçelerindeki kavşaklarda ve ara yollarda güvenlik önlemi alan polis, Liman kavşağında durduğu taksideki şüpheliyi başarılı bir şekilde gözaltına aldı.

Takım Şoförlerinin Tepkisi

Taksi durağında çalışan şoförlerden Ömer İskender, olay sonrası durumu polise bildirdiklerini belirterek, "30 yıllık şoförüm, Yomra'da böyle bir şey yaşamadık. Anahtarlarımız araçlarımızın içerisinde durur," dedi. Bu durum, taksici camiasında büyük bir endişe yarattı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Öte yandan, taksinin çalınışı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bu görüntüler, olayın aydınlatılmasında önemli bir kaynak oldu.

Trabzon'un Yomra ilçesinde park halindeki taksiyi çalan şüpheli, gözaltına alındı. Taksi...

Trabzon'un Yomra ilçesinde park halindeki taksiyi çalan şüpheli, gözaltına alındı. Taksi durağındaki şoförlerden Ömer İskender, açıklama yaptı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde park halindeki taksiyi çalan şüpheli, gözaltına alındı. Taksi...

Trabzon'un Yomra ilçesinde park halindeki taksiyi çalan şüpheli, gözaltına alındı. Taksi durağındaki şoförlerden Ömer İskender, açıklama yaptı.

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