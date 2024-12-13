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Trabzon'da Sağanak ve Fırtına Uçuşları Etkiledi

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:45
Trabzon'da Sağanak ve Fırtına Uçuşları Etkiledi

Trabzon'da Hava Koşulları Uçuşları Durdurdu

Trabzon'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına, havada önemli aksamalara yol açtı. Şiddetli hava koşulları, özellikle şehirdeki uçuşlarda iptallere sebep oldu.

İptal Olan Seferler

Trabzon Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan Antalya-Trabzon ile İstanbul-Trabzon ve Ankara-Trabzon uçuşları, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Uçuşların Yeniden Başlama Durumu

Yetkililer, yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Yolcular için alternatif uçuş planlaması yapmaları önerildi.

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