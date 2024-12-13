Trabzon'da Sağanak ve Fırtına Uçuşları Etkiledi

Trabzon'da Hava Koşulları Uçuşları Durdurdu
Trabzon'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına, havada önemli aksamalara yol açtı. Şiddetli hava koşulları, özellikle şehirdeki uçuşlarda iptallere sebep oldu.
İptal Olan Seferler
Trabzon Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan Antalya-Trabzon ile İstanbul-Trabzon ve Ankara-Trabzon uçuşları, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Uçuşların Yeniden Başlama Durumu
Yetkililer, yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Yolcular için alternatif uçuş planlaması yapmaları önerildi.