Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'da Şiddetli Yağmur Etkisini Gösterdi

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Can ve Mal Kaybı Yok

Vali Yıldırım, "Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybımız yok, buna dair bir tehlike de yaşamadık. İnşallah bundan sonrası için de durumu kontrol altında tutarız" dedi. Yağış nedeniyle bölgede bulunan derelerin debisi yükselirken, bazı ırmaklar da taştı.

Su Baskınları ve Taşkınlar

Yağışların etkisiyle yollar suyla kaplanırken, birçok iş yerinin zemin katları da su baskınları nedeniyle zarar gördü. Yerel ekipler, özellikle DSİ, AFAD ve belediye kuruluşlarının yardımcı olduğu çalışmalara hızla devam ediyor.

Yerel Yönetimler Durumu Kontrol Altında Tutuyor

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, "Ekiplerimiz müdahale etmeye çalışıyor. Çok yoğun bir yağmur yağdı ve halen devam ediyor" dedi. Yıldırım da, "Gerek kırsal mahallelerden gelenler, gerekse yaylalardan gelenler, yolda kalanlar için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

Vali Yıldırım, taşkın ve heyelanların meydana geldiği bölgelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yıldırım, "Bu yol Santa Harabeleri'ne kadar gidiyor, ekiplerimiz çalışıyor ve zamana ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Öte yandan, ilçe merkezinde elektrik kesintileri yaşanmakta ve su basan iş yerlerinde tahliye çalışmaları sürdürülmektedir.