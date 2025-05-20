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Trabzon'da 'Şampiyon Melekler' Kütüphanesi Açıldı

KKTC voleybol takımının anısına açılan kütüphane, depremde hayatını kaybedenleri unutmayacak.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:33
Trabzon'da 'Şampiyon Melekler' Kütüphanesi Açıldı

KKTC'nin 'Şampiyon Melekleri' Anısına Kütüphane Kuruldu

6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ardından, Adıyaman'da hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) voleybol takımının anısına Trabzon'da bir kütüphane açıldı. 'Şampiyon Melekler' adı verilen bu özel kütüphane, Gölçayır İlkokulu ve Ortaokulu'nda kuruldu.

Vali Yıldırım ve Ressam Yıldıray Yıldırım Açılışta Bulundu

Açılışta konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, depremin 81 ili derinden etkilediğini belirterek, bu kütüphanenin sporcuların anısını yaşatacağını ifade etti. Yıldırım, "Yavrularımız buradaki kitapları okuyacak, onlarla büyüyecekler, kültürlerini zenginleştirecekler" dedi.

KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel de yaptığı konuşmada, Adıyaman’da hayatını kaybeden öğrencilerin 'melek' olduğunu söyledi ve kütüphanenin öğrencilerin geleceğinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

İkinci Kütüphane ile Anılar Yaşatılıyor

Ressam Yıldıray Yıldırım, depremde vefat eden öğretmen ablası ve eniştesinin anısını yaşatmak amacıyla Arsin'deki bir okulda daha önce bir kütüphane kurduğunu belirtti. Yıldırım, "Acımız hala dinmedi, ancak bu kütüphane, Şampiyon Melekler'in bıraktığı meşaleyi taşıyacak" ifadelerini kullandı.

İlk olarak kütüphanenin 2 bin kitabından oluştuğunu belirten Yıldırım, açılış sonrası, etkinliğe katılanlar kütüphaneyi gezdiler. Törene, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve diğer resmi yetkililer de katıldı.

Hatırlatmak gerekirse, KKTC'den bir turnuva için Adıyaman'a giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol takımları, depremin meydana geldiği günde kaldıkları otelin yıkılması sonucu 35 öğrencisi, öğretmeni ve refakatçisiyle hayatını kaybetmişti.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman'da kaldıkları otelin...

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman'da kaldıkları otelin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) voleybol takımı anısına, Trabzon'da "Şampiyon Melekler" adlı kütüphane açıldı.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman'da kaldıkları otelin...

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman'da kaldıkları otelin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) voleybol takımı anısına, Trabzon'da "Şampiyon Melekler" adlı kütüphane açıldı.

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