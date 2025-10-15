Trabzon'da Sel ve Heyelan Tatbikatları Sera Gölü'nde Yapıldı

TAMP kapsamında Akçaabat Sera Gölü'nde düzenlenen sel ve heyelan tatbikatında 154 personel, AFAD ve ekipler sahada müdahale eğitimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 17:14
Trabzon'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde sel ve heyelan tatbikatları gerçekleştirildi. Tatbikat, Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü Milli Parkı'nda düzenlendi.

Tatbikatın Organizasyonu

Çalışma, Trabzon Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda organize edildi. Senaryo gereği aşırı yağış sonucu sel ve heyelan meydana geldiği ihbarı yapıldı ve harekete geçildi.

Uygulama Detayları

İhbar üzerine 154 personelden oluşan arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal ederek çalışmalara başladı. Arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı tatbikatta, kıyı taramasında kayıp kişiler arandı. Sel nedeniyle Sera Gölü'ne devrilen araçta hayatını kaybeden kişi ile bir yaralı da itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Vali Aziz Yıldırım'ın Değerlendirmesi

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatların önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Tatbikatlar ne kadar çok gerçeğine benzerse o kadar öğretici ve eğitici oluyor. Burada Türkiye Afet Müdahale Planları çerçevesinde görev alması gereken kurumlarımızın tamamı var. Önce AFAD merkezinde masa başı tatbikatımızı ve bilgilendirmeleri yaptık. Sahaya elemanlarımızı, ekiplerimizi gönderdik ve sahada da gerçeği aratmayan bir tatbikat yaptık."

Yıldırım, aynı anda birkaç tatbikat gerçekleştirildiğini anlatarak, "İnsanımıza bir afet anında, ihtiyacı olduğu anda ne kadar hızlı ulaşır, onların ihtiyaçlarını ne kadar çabuk karşılarsak ve ne kadar konforlu karşılarsak o kadar kendimizi de mutlu hissediyoruz." dedi.

Kentteki tüm kurumların tatbikata katıldığını belirten Yıldırım, emek verenleri tebrik etti.

