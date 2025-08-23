DOLAR
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı

Trabzon Ortahisar'da Çimenli Mahallesi'ndeki bir inşaatta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı; jandarma, polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 21:17
Ortahisar Çimenli Mahallesi'ndeki inşaatta işçiler arasında kavga

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Çimenli Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinde silahla ateş edildi. Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer, yaralanma nedenleri ve olaya karışanların belirlenmesi için çalışma yürütüyor.

