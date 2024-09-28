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Trabzon'da Taşkın ve Heyelanların Zarar Tespiti: 208 Milyon Lira

Trabzon'daki sel ve heyelanlarda toplam zarar 208 milyon 528 bin lira olarak belirlendi. İlgili çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 00:22
Trabzon'da Taşkın ve Heyelanların Zarar Tespiti: 208 Milyon Lira

Trabzon'daki Sel ve Heyelanların Zarar Tespiti

Trabzon'un Araklı, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerinde meydana gelen taşkın ve heyelanların ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 208 milyon 528 bin 531 lira zararın olduğu ortaya çıktı.

Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

20 Eylül Cuma günü yaşanan aşırı yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Valilik açıklamasına göre, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilçe AFAD merkezlerine toplam 339 ihbar yapıldı. Yapılan müdahale sonrası yol açma ve rüsubat temizleme çalışmaları hız kazandı.

Etki Alanları ve Zarar Miktarı

Toplamda 39 mahalle sel ve heyelanlardan etkilendi. Zarar tespit edilen 148 iş yeri, 130 konut ve 87 araç bulunuyor. Hasar tespit çalışmaları sırasında 197 yapı incelendi; 81'i hasarsız, 104'ü az hasarlı, 1'i orta hasarlı, 7'si ağır hasarlı ve 2'si yıkık durumda.

Tarımsal Zararlar da Hesaplandı

Araklı, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerinde 623 üreticiye ait 503 bin metrekare tarım arazisi ve 156 bin 110 depo ürünü zarar gördü. Ayrıca 5 tarım makinesi, 3 büyükbaş hayvan ve 15 arı kovanı da etkilendi.

Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Hasar gören yol ve yapılar üzerinde de tespitler yapıldı. Şu ana kadar 298 noktada 288 istinat duvarı, 85 menfez ve 870 metre beton yol yapılması gerektiği belirlendi. Enerji ve iletişim hatlarındaki sorunlar da giderildi.

Yardım Çalışmaları Sürüyor

Türk Kızılay tarafından yerine ulaşan yardımlar arasında 600 sıcak çorba, 2 bin 190 yemek ve 8 bin 250 içecek bulundu. Ayrıca, arama-kurtarma ve temizlik için 10 ilden 110 AFAD gönüllüsü bölgeye destek verdi.

Çalışmalara katılan ekipler, heyelan ve sellerin etkilerinin minimize edilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

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