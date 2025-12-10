Trabzon'da Temizlik Sırasında Fenalaşan 3 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Temizlik Yaparken Fenalaşan 3 Çocuk Annesi Öldü

Olayın Detayları

Ortahisar ilçesinde yaşayan Ümran Katırcı (34), evde temizlik yaparken kullandığı maddeleri karıştırması sonucu çıkan gazın etkisiyle fenalaştı ve hayatını kaybetti.

Olayda, Ümran Katırcı'nın eşi Hakan Katırcı'nın Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda görevli olduğu belirtildi. İddialara göre genç kadın temizlik sırasında maddeleri karıştırdı; bir süre sonra çıkan gaz nedeniyle solunum güçlüğü yaşamaya başladı.

Fenalaşan Ümran Katırcı, eşini arayarak durumu anlattı. Eve gelen eşi tarafından baygın halde bulunan genç kadına Hakan Katırcı tarafından kalp masajı yapıldı. Ambulansla Trabzon Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ümran Katırcı'nın cenazesi, bugün Fatih Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Geçit Mahallesi aile kabristanlığı'na defnedildi.

