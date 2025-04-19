Trabzon'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakale Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Burada, Köksal Ak'ın kullandığı 61 KJ 116 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FEP 057 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki Yunus, Berke ve Müzeyyen Ak, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.