DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.819.413,79 -1,54%

Trabzon'da Türk Yıldızları'ndan Unutulmaz Gösteri Uçuşu

Türk Yıldızları, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep anısına Trabzon'da büyüleyici bir gösteri uçuşu düzenledi.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 20:35
Trabzon'da Türk Yıldızları'ndan Unutulmaz Gösteri Uçuşu

Türk Yıldızları, Trabzon'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in anısına Trabzon'da etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kalabalık İzleyici Kitlesi

Ortahisar ilçesindeki Beşirli sahilinde kurulan alanda toplanan çok sayıda izleyici, Türk Yıldızları'nın heyecan dolu gösterilerini büyük bir ilgiyle takip etti. Uçuş sırasında zaman zaman pilotlar, telsiz konuşmalarıyla izleyicilere hitap ederek, ellerinde Türk bayrakları bulunan katılımcılardan coşkulu alkışlar aldı.

Vali Yıldırım'dan Coşkulu Açıklama

Gösteriye katılan Vali Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türk gençlerinin göklerde sergilediği gösterinin herkesin göğsünü kabarttığını vurguladı. Vali Yıldırım, Türk hava savunma sisteminin ulaştığı gurur verici seviyeye dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi İstikbal göklerdedir. Bizler de göklerde olmak için her şeyi yapıyoruz. Çıta çok yükseldi artık. Sadece uçak uçurmak değil, savaş uçağı, kargo uçağı, yolcu uçağı yapabilmek gibi bir hedefimiz var. Bunların tamamını Türk mühendisleri yapıyor. Onun için ne kadar gururlansak azdır."

Başkan Genç'ten Anma Mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de konuşmasında, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'i rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Genç, Türk Yıldızları'nı Trabzon'da ağırlamanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

"Bugün Türk Yıldızları, şehrimizin evladı, şehidimiz bir başka Türk yıldızımız Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep anısına geldiler. Bu vesileyle, aramızda bulunan kıymetli ailesi başta olmak üzere, Burak Gençcelep'i ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Cenabı Allah hepsine gani gani rahmet eylesin."

Katılımcılar

Gösteri uçuşunu şehit Burak Gençcelep'in ailesinin yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve birçok kişi takip etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep anısına Trabzon'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep anısına Trabzon'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Açıklarında Amatör Balıkçılar Balina Gördü
2
Trabzon'da Türk Yıldızları'ndan Unutulmaz Gösteri Uçuşu
3
BBP Genel Başkanı Destici: Gazze'deki Soykırıma Dur Denmeli
4
Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
5
Kars Kalesi Eteklerindeki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 Büyüklüğünde Deprem
7
Sakarya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı