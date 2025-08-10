Trabzon'da Türk Yıldızları'ndan Unutulmaz Gösteri Uçuşu

Türk Yıldızları, Trabzon'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in anısına Trabzon'da etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kalabalık İzleyici Kitlesi

Ortahisar ilçesindeki Beşirli sahilinde kurulan alanda toplanan çok sayıda izleyici, Türk Yıldızları'nın heyecan dolu gösterilerini büyük bir ilgiyle takip etti. Uçuş sırasında zaman zaman pilotlar, telsiz konuşmalarıyla izleyicilere hitap ederek, ellerinde Türk bayrakları bulunan katılımcılardan coşkulu alkışlar aldı.

Vali Yıldırım'dan Coşkulu Açıklama

Gösteriye katılan Vali Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türk gençlerinin göklerde sergilediği gösterinin herkesin göğsünü kabarttığını vurguladı. Vali Yıldırım, Türk hava savunma sisteminin ulaştığı gurur verici seviyeye dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi İstikbal göklerdedir. Bizler de göklerde olmak için her şeyi yapıyoruz. Çıta çok yükseldi artık. Sadece uçak uçurmak değil, savaş uçağı, kargo uçağı, yolcu uçağı yapabilmek gibi bir hedefimiz var. Bunların tamamını Türk mühendisleri yapıyor. Onun için ne kadar gururlansak azdır."

Başkan Genç'ten Anma Mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de konuşmasında, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'i rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Genç, Türk Yıldızları'nı Trabzon'da ağırlamanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

"Bugün Türk Yıldızları, şehrimizin evladı, şehidimiz bir başka Türk yıldızımız Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep anısına geldiler. Bu vesileyle, aramızda bulunan kıymetli ailesi başta olmak üzere, Burak Gençcelep'i ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Cenabı Allah hepsine gani gani rahmet eylesin."

Katılımcılar

Gösteri uçuşunu şehit Burak Gençcelep'in ailesinin yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve birçok kişi takip etti.

