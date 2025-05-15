Trabzon'da Yalnız Yaşayan Temizlik Görevlisi Evinde Ölü Bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi, Erdoğdu Mahallesi Şehit Osman Ertosun Caddesi'nde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Cami temizlik görevlisi olarak görev yapan Orhan A. (55), camiye gitmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine vatandaşlar ve yakınları tarafından kontrol edilmek üzere evine gitti.

Evde Orhan A.'ya ulaşamayan komşuları, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde Orhan A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.