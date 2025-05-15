DOLAR
38,8 -0,15%
EURO
43,46 0,2%
ALTIN
4.003,83 0,6%
BITCOIN
4.022.867,77 -0,23%

Trabzon'da Yalnız Yaşayan Temizlik Görevlisi Evinde Ölü Bulundu

Trabzon'da yalnız yaşayan Orhan A. evinde ölü bulundu. Olay sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 20:45
Trabzon'da Yalnız Yaşayan Temizlik Görevlisi Evinde Ölü Bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi, Erdoğdu Mahallesi Şehit Osman Ertosun Caddesi'nde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Cami temizlik görevlisi olarak görev yapan Orhan A. (55), camiye gitmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine vatandaşlar ve yakınları tarafından kontrol edilmek üzere evine gitti.

Evde Orhan A.'ya ulaşamayan komşuları, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde Orhan A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Orhan A'nın cesedi, cumhuriyet savcısı ve polislerin incelemelerinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu

Trabzon'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Trabzon'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!
2
Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vuruldu
3
Siber suçlarla mücadele sürüyor: Sibergöz operasyonları kapsamında 1097 şüpheli yakalandı
4
Manisa'da Engelli Gençler Bir Günlük Askerlik Deneyimi Yaşadı
5
Putin'den KazanForum'a Destek: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu
6
Kastamonu'da 8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği Gerçekleştirildi
7
Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?