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Trabzon’da yaşanan olaylı maçta yeni detay: Maskeli şahıs yurt dışından gelmiş

Gündemden düşmeyen olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Maç sonrası sahaya ilk giren ve maske takan şahsın, Almanya’dan geldiği öğrenildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 16:29
Trabzon’da yaşanan olaylı maçta yeni detay: Maskeli şahıs yurt dışından gelmiş

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonrasında yaşanan şiddet olaylarına dair inceleme ve soruşturma devam ederken, şahıslara dair detaylar da netleşiyor. Maç sona erdiğinde sahaya inen ve Fenerbahçeli futbolcuların üzerine yürüyen maskeli şahıs H.Ç.’nin (20) Almanya’dan geldiği ortaya çıktı.

Diğer yandan sahaya girerek korner direğini söken ve Fenerbahçelilere doğru koşan E.T. İsimli şahsın ise bir başkasının Passolig’i ile stada giriş yaptığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği heyet Trabzon’da

Yaşanan olaylara dair gerekli incelemelerin yapılması için İçişleri Bakanlığı, 3 müfettişi görevlendirdi. 3’ü müfettiş olan 5 kişilik ekip Trabzon’da soruşturma yapmaya devam edecek. Görevli heyet, maç öncesi ve sonrasında alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını, yaşanan olayların birileri tarafında organize edilip edilmediğini araştıracak.

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