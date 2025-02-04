Trabzon'da Yol Süpürme Aracının Devrilmesi Sonucu Bir İşçi Yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yol süpürme aracı devrildi ve işçi yaralandı. Olay, Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde gerçekleşti. T.Ç. yönetimindeki 61 AY 975 plakalı yol süpürme aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi.

Devrilen aracın park halindeki bir tıra çarpmasıyla durabilen aracın içindeki E.K, devrilme esnasında düşerek aracın altında kaldı. Olayın bildirilmesiyle birlikte, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle E.K, bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkartıldı ve kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralanma durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde devrilen yol süpürme aracının altında kalan işçi yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartılan yaralı, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde devrilen yol süpürme aracının altında kalan işçi yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartılan yaralı, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.