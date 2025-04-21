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Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:22
Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 15 araç karıştı ve 8 kişi yaralandı. Kazanın, Karadeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere Mahallesi'ndeki güzergahta gerçekleştiği öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kaza sırasında araçların sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemedi. Olayın ardından, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti.

Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza sonrasında bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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