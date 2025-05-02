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Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması Sonuçlandı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, 2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda ödül kazananları açıkladı. Öne çıkan isimler arasında Hasan Taşcan ve Ergün Ata var.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 18:12
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması Sonuçlandı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması Sonuçlandı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC), bu yıl 2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması'nın sonuçlarını açıkladı. TGC binasında düzenlenen törende, yarışmaya katılan 41 eser arasından ödüle değer görülen çalışmalar belirlendi.

Yarışmanın Detayları

TGC Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şişko, yarışmanın 13 farklı dalda gerçekleştirildiğini ve jüri üyeleri tarafından ödüle layık eserlerin titizlikle seçildiğini vurguladı. Şişko, bu yıl düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"nün, TGC'nin eski başkanlarından Ergün Ata'ya verildiğini ifade etti. Ayrıca, jüri özel ödülünü ise Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih aldı.

Ödül Kazananlar

  • Haber: Emin Saraç (Kuzey Ekspres) - "Yaptılar bir hela başa oldu bela"
  • Televizyon Haberi: Selman Kutlu ve Sezgin Kaşıkçı (A Haber) - "Yeşil altının sofralara uzanan yolculuğu"
  • Televizyon Haber Görüntüsü: Tolga Şahin ve Ozan Köse (İhlas Haber Ajansı) - "Trabzon Sahil Güvenlik ekipleri 7/24 görevde"
  • Dron Görüntüsü: Fatih Ayaz (TRT) - "Vartan yaylasında yılın ilk karı"
  • Spor Haberi: İsmail Düzgün (Karadeniz Gazetesi) - "Onun adı sanı şampiyon"
  • Spor Fotoğrafı: Nurgül Günaydın (Taka Gazetesi) - "Futbolun katilleri", Hasan Taşcan (Anadolu Ajansı) - "Şenol Güneş"
  • Köşe Yazısı: Ali Osman Yürük (Kuzey Ekspres) - "Davasını dünya arenasına taşıyan Trabzonlu şampiyon Necmettin Erbakan Akyüz'ün örnek alınası duruşu"
  • Televizyon Röportajı: Hüseyin Altmış ve kameraman Fatih Ayaz (TRT) - "61 yıldır Mehmetçik Vakfına bağış yapan Ahmet Bayraktar"
  • Gazete Röportajı: Tuğba Öztürk (Karadeniz Gazetesi) - "Kadın mutlu ise çocuk mutlu, çocuk mutlu ise yarınlar umutlu"
  • Mizanpaj: Ömer Salkı (61 Derece Dergisi) - "Onur Recep Kıvrak eldivenlerini 61 derece için giydi"
  • Özendirme Ödülü: Çağrı Aktaş (61 Saat) - "Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı sonrasında Şenol Güneş'in otobüs içindeki görüntüsü", Ayşenur Batman (Günebakış) - "97 yaşındaki Kore Gazisi Uzun, Cumhuriyet etkinliklerine çağrılmadı"

Bu yıl ilk kez verilecek "vefa" ödülü, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak adına ailesine takdim edildi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler...

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı. TGC Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şişko, açıklamalarda bulundu.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler...

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı. TGC Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şişko, açıklamalarda bulundu.

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