Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması Sonuçlandı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC), bu yıl 2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması'nın sonuçlarını açıkladı. TGC binasında düzenlenen törende, yarışmaya katılan 41 eser arasından ödüle değer görülen çalışmalar belirlendi.

Yarışmanın Detayları

TGC Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şişko, yarışmanın 13 farklı dalda gerçekleştirildiğini ve jüri üyeleri tarafından ödüle layık eserlerin titizlikle seçildiğini vurguladı. Şişko, bu yıl düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"nün, TGC'nin eski başkanlarından Ergün Ata'ya verildiğini ifade etti. Ayrıca, jüri özel ödülünü ise Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih aldı.

Ödül Kazananlar

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Bu yıl ilk kez verilecek "vefa" ödülü, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak adına ailesine takdim edildi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı. TGC Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şişko, açıklamalarda bulundu.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı. TGC Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şişko, açıklamalarda bulundu.