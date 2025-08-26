Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı

Trabzon'un Of ilçesinde denizde kaybolduğu iddia edilen çocuk için arama-kurtarma başlatıldı

Trabzon'un Of ilçesinde, deniz kenarında kaybolduğu öne sürülen bir çocuk için geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay yerine sevk edilen ekipler

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmaların seyri

Ekipler, etkili olan rüzgar ve dalgalar nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerini güçlükle sürdürdü. Operasyon, havanın kararması üzerine geçici olarak durduruldu.

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği bildirildi.