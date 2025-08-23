Trabzon Of'ta Toprak Kayması: İşçi Oktay Daşdemir Yaralandı

Trabzon Of'ta Toprak Kayması: İşçi Yaralandı

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Kumludere Mahallesi'nde bir evin arka kısmında yürütülen çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi.

Olay ve yaralanma

Toprak altında kalan işçilerden Oktay Daşdemir, kısmen toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve tedavi

Bulunduğu yerden kurtarılan Daşdemir, tedavi için Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayrat Kaymakamı ile Of Kaymakam Vekili Selçuk Baş de hastaneye gelerek işçinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

