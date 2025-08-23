DOLAR
Trabzon Of'ta Toprak Kayması: İşçi Oktay Daşdemir Yaralandı

Trabzon'un Of ilçesi Kumludere Mahallesi'nde toprak kayması sonucu işçi Oktay Daşdemir kısmen toprak altında kaldı; kurtarılarak Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:56
Trabzon Of'ta Toprak Kayması: İşçi Yaralandı

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Kumludere Mahallesi'nde bir evin arka kısmında yürütülen çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi.

Olay ve yaralanma

Toprak altında kalan işçilerden Oktay Daşdemir, kısmen toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve tedavi

Bulunduğu yerden kurtarılan Daşdemir, tedavi için Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayrat Kaymakamı ile Of Kaymakam Vekili Selçuk Baş de hastaneye gelerek işçinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Trabzon'un Of ilçesinde toprak altında kalan işçi yaralandı. Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan işçi, tedavi altına alındı.

