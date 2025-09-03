Trabzon Ortahisar'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon Ortahisar'da sağanak hayatı aksattı
Ortahisar, Trabzon
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.
Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı, bazıları ise çevredeki iş yerlerine sığındı.
Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.
