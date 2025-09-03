DOLAR
Trabzon Ortahisar'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine ve rögar taşmasına yol açtı; trafik akışında aksama görüldü.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:51
Ortahisar, Trabzon

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı, bazıları ise çevredeki iş yerlerine sığındı.

Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

