DOLAR
40,45 -0,08%
EURO
47,46 0,19%
ALTIN
4.437,74 0,38%
BITCOIN
4.781.556,02 1,3%

Trabzon, Rize ve Bayburt'ta 579 Polis Adayı Mezun Oldu

Trabzon, Rize ve Bayburt'ta mezuniyet törenleriyle 579 polis adayı, görevlerine hazır hale geldi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 16:57
Trabzon, Rize ve Bayburt'ta 579 Polis Adayı Mezun Oldu

Trabzon, Rize ve Bayburt'ta Polis Adayları Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

Trabzon, Rize ve Bayburt'taki Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 579 polis adayı için mezuniyet törenleri düzenlendi. Bu önemli etkinlikler, adayların için yeni bir başlangıç olurken, aileleri ve davetliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Trabzon'da Coşkulu Tören

Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen 31. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, öğrencilerin bugünün sadece bir eğitimin sonu olmadığını vurguladı.

Yıldırım, polis olmanın sadece suçla mücadele etmekle kalmayıp, milletin gönlünde yer edinmek olduğunu belirtti ve öğrencilerden, aklı kullanarak, adalet ve vicdanı rehber edinmelerini istedi. Ayrıca, bu yolda şehit düşen polisleri rahmetle anarak, mezun olan adayların yolunun açık olmasını ve cesaretle görev yapmalarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri Vali Yıldırım tarafından takdim edildi. Tören sonunda 192 polis adayı yemin ederek mezuniyet sevincini paylaştı.

Bayburt'ta Gurur Dolu Anlar

Bayburt'ta düzenlenen törende ise 202 polis adayı mezun oldu. POMEM bahçesinde yapılan etkinlikte, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Dönem birincisi Yavuz Koşar, yaş kütüğüne plaket çakarak önemli bir anı ölümsüzleştirdi.

Belediye Başkanı Mete Memiş, gençlerin polis olarak yetişmesinin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, mezun polislerin devlet ve millet için büyük fedakarlıklar yapacağına inandığını dile getirdi. POMEM Müdürü Cahit Durmaz ise, disiplinli bir eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri meslek hayatına uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tören, ödüllerin dağıtımı ve yemin ile kep atma seremonisiyle sona erdi.

Rize'de Eğitimini Tamamlayan 185 Polis Adayı

Rize'de Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende eğitimlerini tamamlayan 185 polis adayı için büyük bir etkinlik gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Dönem birincisi İbrahim Durusoy, yaş kütüğüne plaket çakarak mezuniyetini kutladı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, konuşmasında, yemin töreninin sadece sembolik olmadığını ve yeni mezunların emniyet teşkilatına güç katacağını belirtti. Baydaş, polislerin varlığının Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliği için kritik olduğunu ifade etti.

Tören, dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesi ve 185 polis adayının yemin etmesiyle sona erdi. Etkinliğe çok sayıda davetli ve polis adaylarının aileleri katıldı.

Rize'de eğitimlerini tamamlayan 185 polis adayı için Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde...

Rize'de eğitimlerini tamamlayan 185 polis adayı için Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

Rize'de eğitimlerini tamamlayan 185 polis adayı için Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde...

Rize'de eğitimlerini tamamlayan 185 polis adayı için Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Kızılayı, Süveyda'ya 30 Tır İnsani Yardım Gönderdi
2
Denizli'nin Çal İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Otelciler Yangın Güvenliği Risklerini ve Önlemlerini Gündeme Taşıdı
4
Kamu Başdenetçisi Akarca, Artvin'de Ombudsman Programında Konuştu
5
TTK'dan 102. Yılında Lozan Barış Antlaşması Paneli
6
Adalet Bakanı Tunç'tan Terör Tahliyeleri Açıklaması: 'Rakamlar Yanlış'

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı