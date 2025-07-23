Trabzon, Rize ve Bayburt'ta 579 Polis Adayı Mezun Oldu

Trabzon, Rize ve Bayburt'ta Polis Adayları Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

Trabzon, Rize ve Bayburt'taki Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 579 polis adayı için mezuniyet törenleri düzenlendi. Bu önemli etkinlikler, adayların için yeni bir başlangıç olurken, aileleri ve davetliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Trabzon'da Coşkulu Tören

Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen 31. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, öğrencilerin bugünün sadece bir eğitimin sonu olmadığını vurguladı.

Yıldırım, polis olmanın sadece suçla mücadele etmekle kalmayıp, milletin gönlünde yer edinmek olduğunu belirtti ve öğrencilerden, aklı kullanarak, adalet ve vicdanı rehber edinmelerini istedi. Ayrıca, bu yolda şehit düşen polisleri rahmetle anarak, mezun olan adayların yolunun açık olmasını ve cesaretle görev yapmalarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri Vali Yıldırım tarafından takdim edildi. Tören sonunda 192 polis adayı yemin ederek mezuniyet sevincini paylaştı.

Bayburt'ta Gurur Dolu Anlar

Bayburt'ta düzenlenen törende ise 202 polis adayı mezun oldu. POMEM bahçesinde yapılan etkinlikte, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Dönem birincisi Yavuz Koşar, yaş kütüğüne plaket çakarak önemli bir anı ölümsüzleştirdi.

Belediye Başkanı Mete Memiş, gençlerin polis olarak yetişmesinin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, mezun polislerin devlet ve millet için büyük fedakarlıklar yapacağına inandığını dile getirdi. POMEM Müdürü Cahit Durmaz ise, disiplinli bir eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri meslek hayatına uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tören, ödüllerin dağıtımı ve yemin ile kep atma seremonisiyle sona erdi.

Rize'de Eğitimini Tamamlayan 185 Polis Adayı

Rize'de Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende eğitimlerini tamamlayan 185 polis adayı için büyük bir etkinlik gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Dönem birincisi İbrahim Durusoy, yaş kütüğüne plaket çakarak mezuniyetini kutladı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, konuşmasında, yemin töreninin sadece sembolik olmadığını ve yeni mezunların emniyet teşkilatına güç katacağını belirtti. Baydaş, polislerin varlığının Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliği için kritik olduğunu ifade etti.

Tören, dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesi ve 185 polis adayının yemin etmesiyle sona erdi. Etkinliğe çok sayıda davetli ve polis adaylarının aileleri katıldı.

Rize'de eğitimlerini tamamlayan 185 polis adayı için Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

Rize'de eğitimlerini tamamlayan 185 polis adayı için Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.