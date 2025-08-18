Trabzon Sera Gölü'nde 30 Kamyon Çöp Temizlendi

DSİ'nin yeni amfibik ekskavatörleriyle yüzey temizliği tamamlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü, yüzeyinde biriken yüzer çöplerden arındırılarak yeniden doğal görünümüne kavuşturuldu. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla gölden toplam 30 kamyon çöp çıkarıldı.

DSİ Genel Müdürlüğü açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ'nin Trabzon yatırımlarıyla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temini ile derelerde taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği vurgulandı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sera Gölü'nde daha önce 2015, 2019 ve 2024 yıllarında dip temizlik çalışmaları yapıldığını hatırlattı.

Balta, göle gelen rusubi malzemeyi azaltmak amacıyla yukarı havzada inşa edilen 7 adet tersip bendi ve Türkiye'de bir gölü korumak maksadıyla inşa edilen çökeltim havuzu ile büyük ölçüde engellendiğini söyledi. 2024'te yapılan dip temizliğiyle rusubi malzemelerin arındırıldığı ve gölün doğal görünümüne kavuştuğu belirtildi.

Balta, yağışlarla göle taşınan ve insan etkisiyle atılan yüzer çöplerin ise DSİ envanterine yeni dahil edilen yüzer paletli amfibik ekskavatörler ile temizlendiğini ifade etti. 21 Mayıs 2025 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla makine parkına 25 treyler çekicisi ve 2 yüzer paletli ekskavatör dahil edildiği hatırlatıldı.

Balta, söz konusu amfibik ekskavatörlerin su yolları, nehir deltaları, nehir, göl, baraj ve sahil şeridi bakım ile temizliklerinde kullanılacağını belirterek, "Geldiğimiz noktada Sera Gölü'nde temizlik çalışmamız tamamlanmıştır. Göl yüzünden 30 kamyon çöpü temizleyerek, gölü yeniden eski güzelliğine kavuşturduk. Artık yerli ve yabancı turistlerimiz çöplerle kaplı bir göl değil, pırıl pırıl bir göl görecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel turizm açısından büyük önem taşıyan Sera Gölü'ndeki temizlik çalışması, hem çevresel hem de görsel açıdan bölgeye olumlu yansıyacak.

