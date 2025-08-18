DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,81 0,29%
ALTIN
4.401,61 -0,41%
BITCOIN
4.704.418,09 2,24%

Trabzon Sera Gölü'nde 30 Kamyon Çöp Temizlendi

Trabzon Akçaabat'taki Sera Gölü yüzeyindeki yüzer çöpler, DSİ'nin amfibik ekskavatörleriyle temizlendi; gölden 30 kamyon çöp çıkarıldı ve göl doğal görünümüne kavuştu.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:53
Trabzon Sera Gölü'nde 30 Kamyon Çöp Temizlendi

Trabzon Sera Gölü'nde 30 Kamyon Çöp Temizlendi

DSİ'nin yeni amfibik ekskavatörleriyle yüzey temizliği tamamlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü, yüzeyinde biriken yüzer çöplerden arındırılarak yeniden doğal görünümüne kavuşturuldu. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla gölden toplam 30 kamyon çöp çıkarıldı.

DSİ Genel Müdürlüğü açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ'nin Trabzon yatırımlarıyla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temini ile derelerde taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği vurgulandı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sera Gölü'nde daha önce 2015, 2019 ve 2024 yıllarında dip temizlik çalışmaları yapıldığını hatırlattı.

Balta, göle gelen rusubi malzemeyi azaltmak amacıyla yukarı havzada inşa edilen 7 adet tersip bendi ve Türkiye'de bir gölü korumak maksadıyla inşa edilen çökeltim havuzu ile büyük ölçüde engellendiğini söyledi. 2024'te yapılan dip temizliğiyle rusubi malzemelerin arındırıldığı ve gölün doğal görünümüne kavuştuğu belirtildi.

Balta, yağışlarla göle taşınan ve insan etkisiyle atılan yüzer çöplerin ise DSİ envanterine yeni dahil edilen yüzer paletli amfibik ekskavatörler ile temizlendiğini ifade etti. 21 Mayıs 2025 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla makine parkına 25 treyler çekicisi ve 2 yüzer paletli ekskavatör dahil edildiği hatırlatıldı.

Balta, söz konusu amfibik ekskavatörlerin su yolları, nehir deltaları, nehir, göl, baraj ve sahil şeridi bakım ile temizliklerinde kullanılacağını belirterek, "Geldiğimiz noktada Sera Gölü'nde temizlik çalışmamız tamamlanmıştır. Göl yüzünden 30 kamyon çöpü temizleyerek, gölü yeniden eski güzelliğine kavuşturduk. Artık yerli ve yabancı turistlerimiz çöplerle kaplı bir göl değil, pırıl pırıl bir göl görecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel turizm açısından büyük önem taşıyan Sera Gölü'ndeki temizlik çalışması, hem çevresel hem de görsel açıdan bölgeye olumlu yansıyacak.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yer alan Sera Gölü'nün yüzeyindeki biriken 30 kamyon çöp...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yer alan Sera Gölü'nün yüzeyindeki biriken 30 kamyon çöp temizlenerek, yeniden doğal görünümüne kavuşturuldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yer alan Sera Gölü'nün yüzeyindeki biriken 30 kamyon çöp...

İLGİLİ HABERLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de Açlık Kâbusu: Son 24 Saatte 5 Kişi Daha Öldü, Toplam 263
2
Abdulati: Filistin büyük insani trajedi yaşıyor; 'Büyük İsrail' söylemlerini reddediyoruz
3
Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti
4
Patara Kum Tepelerinde Gün Batımı Yoğunluğu: Ziyaretçi Akını
5
Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü
6
Sana'da Tarihi Kerpiç Evler Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Çökme Tehlikesinde
7
İspanya Orman Yangınlarında Söndürme Çalışmalarında Can Kaybı 4’e Yükseldi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar