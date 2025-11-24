Trabzon Sürmene'de Kurt Saldırısını Çoban Köpekleri Engelledi

Oylum Mahallesi'nde gece müdahalesi

Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen kurt saldırısı, çoban köpeklerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden sonlandırıldı.

Haydar Akyasan'a ait koyun sürüsüne gece geç saatlerde sızan büyük bir kurt, bölgedeki çoban köpekleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Kurt, köpekler tarafından gece boğularak öldürülürken, olayı sonradan fark eden Haydar ve kardeşi Murat Akyasan, boğulmuş kurdu tel örgülere sıkışmış halde buldu.

Olayda herhangi bir hayvan kaybı yaşanmadı, çoban köpeklerinin kararlı müdahalesi sürüyü telef olmaktan kurtardı.

TRABZON’UN SÜRMENE İLÇESİ OYLUM MAHALLESİNDE GECE YAŞANAN KURT SALDIRISINDA, ÇOBAN KÖPEKLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÜRÜ TELEF OLMAKTAN KURTULDU.