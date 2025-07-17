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Trabzon'un Canikdere Şelalesi: Turistlerin Gözde Mekanı

Trabzon'un Tonya ilçesindeki Canikdere Şelalesi, yaz aylarında doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 12:40
Trabzon'un Canikdere Şelalesi: Turistlerin Gözde Mekanı

Canikdere Şelalesi: Doğa Tutkunlarının Tercihi

Trabzon'un Tonya ilçesindeki Canikdere Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken popüler bir destinasyon haline geldi. İlçe merkezine sadece 800 metre mesafede bulunan şelale, yaz aylarında farklı yeşil tonlarıyla doğaseverlerin kalbini çalıyor.

Nefes Kesen Manzaralar ve Yürüyüş Yolları

Şelaleye ulaşmak için ziyaretçilerin yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek gitmesi gerekiyor. Bu yolculuk, dinlenme ve gezinti alanlarıyla dolu, doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Yaklaşık 14 metre yükseklikten dökülen su, yaz sıcaklarından bunalan turistler için serinleme alanı olarak da tercih ediliyor.

Yerel Ziyaretçilerin Deneyimleri

Ankara'dan Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine yaz tatili için gelen Hasan Aslantaş, fırsat buldukça Canikdere Şelalesi'ni ziyaret ettiklerini belirterek, "Gelen misafirlerimizi buraya getiriyoruz. Güzel, kafa dinleyecek bir yer" dedi. Diğer bir ziyaretçi Özen Aslantaş ise, emekli olduktan sonra burada geçirdiği zamanları anlatarak, "Burayı çok sevdik. Doğası çok güzel. Buraya yapılan yol, ağaçların içinden geçiyor ve bir ağaç tünelini andırıyor" ifadelerinde bulundu.

Konya'dan Gelen Misafirler

Konya'dan ziyarete gelen Mehmet Akça, Canikdere Şelalesi’ne ulaşım yolunun muazzam olduğunu vurgulayarak, iki şehir arasındaki sıcaklık farkına dikkat çekti. Ziyaretçiler, şelalenin sunduğu eşsiz atmosferin keyfini çıkarırken, bölgenin muhteşem doğasına tanıklık etmenin tadını çıkarıyorlar.

Trabzon'un Tonya ilçesindeki Canikdere Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından...

Trabzon'un Tonya ilçesindeki Canikdere Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İlçe merkezine 800 metre uzaklıktaki Kaleönü Mahallesi'ndeki şelale, yaz aylarında yeşilin farklı tonlarını barındıran yapısıyla doğa tutkunlarını cezbediyor.

Trabzon'un Tonya ilçesindeki Canikdere Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından...

Trabzon'un Tonya ilçesindeki Canikdere Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İlçe merkezine 800 metre uzaklıktaki Kaleönü Mahallesi'ndeki şelale, yaz aylarında yeşilin farklı tonlarını barındıran yapısıyla doğa tutkunlarını cezbediyor.

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