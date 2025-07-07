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Trabzon'un 'Psikopat' Kedisi, Sanayinin Sevimli Maskotu Oldu

Trabzon Akçaabat'ta motor ustası Yusuf Şahinkaya'nın bakımıyla ‘Psikopat’ adındaki kedi, sanayinin maskotu haline geldi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 10:56
Trabzon'un 'Psikopat' Kedisi, Sanayinin Sevimli Maskotu Oldu

Motor Ustasının 'Psikopat' Kedisiyle Sıcak İlişkisi

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki küçük sanayi sitesinde, motor ustası Yusuf Şahinkaya tarafından yaklaşık 1,5 yıldır özenle bakılan 'Psikopat' adlı kedi, iş yerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Şahinkaya'nın kedi sevgisi, 4 yıl önce oğlunun eve bir Scottish Fold cinsi kedi getirmesiyle başladı. Bu süreçte sanayi sitesindeki diğer kedilere de sahip çıkmaya başladı.

Sanayi Esnafının Gözdesi

48 yaşındaki Şahinkaya, dükkanını kedilerin rahat etmesi için tasarladı. Kendisiyle aynı ortamı paylaşan 'Psikopat' ile olan bağı, dükkanının adeta bir elemanı olmasına yol açtı. Araba tamiri yaparken onu izleyen kedi, sanayi esnafının hamarat mascot'u oldu.

Karakteristik Özellikler ve Yetenekler

Yusuf Şahinkaya, kedisine 'Psikopat' adını vermesinin sebebini şöyle açıkladı: “Karakteristik özelliği biraz saldırgan olması.” Çalışırken 'Psikopat'ın arabaların üstüne çıkarak yaptığı gözlemler, Şahinkaya'nın işini yapmasını bazen zorlaştırsa da, bu durum kendisi için hoş bir eğlence kaynağı.

Hayvanseverlik ve Bakım

Kedisi 'Psikopat' için gereken tüm tedavi işlemlerine büyük özen gösteren Şahinkaya, sokaktaki yaralanmalarından dolayı kedisini her zaman veteriner kontrolüne götürüyor. Masrafların kendisi için sorun olmadığını vurgulayan Şahinkaya, “Herkesin rızkını Allah verir. Veteriner masrafları oluyor. İki ayda bir iç, dış parazit bakımları var.” dedi.

Esnafın Takdiri

Sanayi esnafından Ali Acer, Yusuf Şahinkaya'nın hayvan sevgisine dikkat çekerek, “Her sabah sucuk, salam, peynir, kaşar ile hayvanları besliyor. İyi bir hayvanseverdir.” diyerek dostunun bu güzel tutumunu övdü.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki küçük sanayi sitesi esnaflarından Yusuf Şahinkaya tarafından tüm...

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki küçük sanayi sitesi esnaflarından Yusuf Şahinkaya tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan "Psikopat" adlı kedi, iş yerindeki tavırlarıyla kendisini sevdiriyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki küçük sanayi sitesi esnaflarından Yusuf Şahinkaya tarafından tüm...

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki küçük sanayi sitesi esnaflarından Yusuf Şahinkaya tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan "Psikopat" adlı kedi, iş yerindeki tavırlarıyla kendisini sevdiriyor.

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