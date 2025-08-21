Trabzon Uzak Doğu'yu Hedefliyor: Çin ve Taşkent'ten Turist Artışı

Türkiye'nin kültür, tarih ve doğa turizminde öne çıkan illerinden Trabzon, son dönemde başlatılan direkt uçuşlar ve hedef pazarlardaki tanıtım çalışmalarıyla Uzak Doğu ve Türk cumhuriyetlerinden gelen turist sayısını artırmayı amaçlıyor.

Uçuşlar ve hedef pazar çalışmaları

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası ile deniz, yayla ve dağ turizmine yönelik çok sayıda alternatif sunan şehir, genellikle Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra bu yıl mayıs ayında Taşkent'ten başlayan direkt uçuşlarla ve Çin ile yapılan temaslarla turist çeşitliliğini güçlendirme yolunda adımlar atıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve sektör paydaşlarıyla yürüttükleri çalışmaları anlattı. Erdoğan, Taşkent'ten direkt uçuşların başlamasıyla kente Türk cumhuriyetlerinden gelen ziyaretçilerin ağırlıklı olarak hissedildiğini belirtti ve şunları söyledi: "Trabzon'da hem Çin hem de Özbek vatandaşlarımızı göreceğiz."

Erdoğan, şehirde konaklamaya yönelik 35 bin yatağa ulaşıldığını vurgulayarak, "Ülkelerden direk uçakların gelmesiyle turizmde çeşitliliğimizi artıracağız. Çin, ülkemizde 500 bin ziyaretçiyle Kapadokya, İstanbul ve Denizli'ye gidiyor. Bizim de yaptığımız etkili çalışmalar sonucunda Trabzon turunun da eklenme talebini de ileterek çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu hedefimize ulaşacağız." dedi.

Pazar çalışmaları ve Çin odaklı girişimler

Erdoğan, Uzak Doğu ülkelerinden ilgide artış görüldüğünü belirterek, geçmişte küçük rakamlarla başlayan ziyaretlerin etkili tanıtımlarla çoğaldığını kaydetti: "Bakanlığımızın destekleriyle ve hedef pazar ülkelerimizde yapacağımız etkili tanıtımlarla ilimizi en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. Turizm çeşitliliğini artırarak tüm dünya ülkelerinin ve yaz sezonunun bitmesiyle de sonbahar ile kış sezonunun dolu geçmesi için mücadelemizi veriyoruz."

Erdoğan, 2024'te Uzak Doğu ülkelerinden 2 bin 854 ziyaretçinin, bu yılın 7 aylık döneminde ise en fazla Çin'den olmak üzere 1908 turistin şehirde konakladığını aktardı.

Sektör temsilcileri ve Gelen acente heyetleri

Trabzon Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Murat Çavga ise Çin pazarına yönelik çalışmaların meyve verdiğini, bir süre önce Çin'den ilk ziyaretçi grubunun kente geldiğini söyledi. Çavga, "Çin için bizim en önemli materyalimiz İpek Yolu üzerinde oluşumuz." ifadelerini kullandı.

Çavga, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve İl Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle önümüzdeki günlerde Çin'den 10 seyahat acentesini Trabzon'da ağırlayacaklarını belirtti. Ayrıca Çinli turistleri ekim ve şubat aylarında bölgeye davet etmeyi planladıklarını, şehirdeki otel, araç ve restoran altyapısının uygun olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin izlenimleri

Özbekistan'dan ailesiyle Trabzon'a gelen Galib Parmonov, şehre ilk kez geldiğini, deniz ve doğayı çok beğendiğini belirterek herkese gelmesini tavsiye etti. Muradcan Turgunov ise Atatürk Köşkü'nü ziyaret ettiklerini ve köşkü görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Turgunov, eşi ve torunuyla geldikleri kenti çok beğendiklerini ve bölgedeki çeşitli turizm mekanlarını gezmeyi planladıklarını kaydetti.

Trabzon yetkilileri ve sektör temsilcileri, hedef pazar ülkelerinde sürecek tanıtım kampanyaları ve direkt uçuşların artışıyla kente gelen yabancı turist profilini genişletmeyi sürdüreceklerini belirtiyor.

Türkiye'nin kültür, tarih ve doğa turizminde öne çıkan illerinden Trabzon'da, son yıllarda farklı ülkelerden kente düzenlenen direkt uçak seferleri ve çeşitli organizasyonlarla turist çeşitliliğinin artırılması amaçlanıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.