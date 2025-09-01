Trabzon ve Artvin'de Okul Öncesi ve İlkokul Uyum Eğitimi Başladı (2025-2026)

Trabzon ve Artvin'de okul öncesi ve ilkokul uyum eğitimi başladı

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi, okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrenciler için planlanan 5 gün sürecek uyum eğitimi Trabzon ve Artvin'de başladı. Program, öğrencilerin okula adaptasyonunu kolaylaştırmayı ve ailelerle okullar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Trabzon'da yoğun katılım: 177 okul, 10 bin 947 öğrenci

Trabzon'da Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi kapsamında öğrenciler ve velileri okullara gitti. İl genelinde 177 okulda 10 bin 947 öğrenci velileriyle birlikte okula başladı.

Ortahisar ilçesindeki Dumlupınar İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende öğrenciler toplandı; bazı öğrencilerin heyecandan ağladığı gözlendi. Veliler, günün anısına çocuklarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Okul Müdürü Hamza Çobanoğlu, yapılan bilgilendirmede uyum eğitiminin önemine vurgu yaparak bugünün öğrenciler için çok anlamlı olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından öğrenciler sıraya girip sınıflarına girmenin heyecanını yaşadı.

Artvin'de tanışma ve ilk ders zili

Artvin'de de okullarda uyum süreci kapsamında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için ilk ders zili çaldı. Velileriyle okula gelen öğrenciler sınıflarındaki yerini aldı, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle tanıştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar uyum eğitimlerinin başladığı Vakıfbank İlkokulunda öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Acar, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

