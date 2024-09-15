Trabzonlu Genç Kız Gülhanım Başaran, Yılın Çırağı Seçildi

Trabzonlu Gülhanım Başaran, Yılın Çırağı Oldu

Trabzon'da terzi çıraklığı yapan 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, Türkiye'de yılın çırağı olarak ödüllendirildi. Bu başarı, Trabzon'un esnaflık geleneklerine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Metin Kara'dan Açıklama

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un ahilik geleneğinin önemine vurgu yaptı. Kara, "Anadolu'nun ticaret merkezlerinden biri olarak ahilik kültürünü yaşatıyoruz. Her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler ile yılın ahisi, kalfası ve çırağının seçilmesi, bu geleneği sürdürmemizde önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Ödül Töreni Kırşehir'de Gerçekleşecek

Bu yıl Trabzon'dan Gülhanım Başaran'ın yanı sıra, Yaşar Ercin adlı 79 yaşındaki ahşap oymacısının da ödüllendirileceğini belirten Kara, "Gülhanım, 28 Eylül'de Kırşehir'de düzenlenecek törende ödülünü alacak. Kendisi Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezinde Terzilik ve Moda Tasarımı Bölümünde eğitimine devam ediyor." dedi.

Trabzon'un son 8 yılda kazandığı ödüllerle örnek bir başarı sergilediğini vurgulayan Kara, "Son sekiz yılda altı büyük ödül kazandık, bu da Trabzon'un esnaflık geleneğinin ne denli köklü olduğunun bir kanıtıdır." şeklinde konuştu.