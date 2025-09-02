Trabzonlu Taş Ustası Hayri Dertlioğlu 'Yılın Ahisi' Seçildi

DOLAR
Trabzonlu taş oyma ustası Hayri Dertlioğlu, Türkiye'de 'yılın ahisi' seçildi; ödül töreni 27 Eylül'de Kırşehir'de düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:06
TESOB duyurdu: Trabzon bir kez daha zirvede

Trabzonlu taş oyma ustası Hayri Dertlioğlu, Türkiye genelinde yapılan değerlendirme sonucunda "yılın ahisi" seçildi. Bu başarının duyurusu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından yapıldı.

TESOB açıklamasında, Trabzonlu esnaf ve sanatkarların son 10 yılda 8'inci kez Türkiye çapında derece elde ederek önemli bir başarıya imza attıkları belirtildi.

TESOB Başkanı Metin Kara, açıklamasında Trabzon'un binlerce yıldır Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğuna ve bu kentte ahilik geleneğinin güçlü biçimde yaşatıldığına vurgu yaptı.

Kara, ahilik geleneklerini yaşatmak amacıyla Ticaret Bakanlığınca her yıl 81 ilden adaylar arasından yılın ahisi, kalfası ve çırağının seçildiğini hatırlattı. Açıklamada, son 10 yılda Trabzon'dan Emine Coşkuner, Ali Saraç, Ayşe Saka, Barış Kahvecioğlu, Yaprak Maral, Gülhanım Başaran ile Yaşar Ercin'in çeşitli ödüllerle onurlandırıldığı kaydedildi.

Bu yıl ise taş ustası Hayri Dertlioğlu'nun Türkiye'de "yılın ahisi" seçildiği vurgulandı. Dertlioğlu, ödülünü 27 Eylül'de Kırşehir'de düzenlenecek törenle alacak.

Trabzonlu taş oyma ustası Hayri Dertlioğlu, Türkiye'de "yılın ahisi" seçildi. Dertlioğlu, ödülünü Kırşehir'de düzenlenecek törende alacak.

