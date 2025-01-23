Trafikte Saldırıya Anlık Yanıt: Sürücü Ehliyeti Geri Alınacak

Traffikte Saldırıya Yönelik Yeni Düzenlemeler

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, trafikte işlenen suçlar ve trafik güvenliğini tehlikeye atan kabahatlerin yaptırımları yeniden belirleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan bu kapsamlı belgede, 2025-2029 yıllarını kapsayan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyet yer alıyor.

Yeni Yargı Reformu Hedefleri

Reform belgesinin ana hedefleri arasında kurumsal yapı güçlendirilmesi, insan kaynakları kapasitesinin artırılması, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılması yer alıyor. Ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmak amacıyla suç, yaptırım ve infaz dengesinin toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

Trafik Suçlarına Yönelik Caydırıcı Önlemler

Trafikte işlenen suçların ve trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışların yaptırımları artırılarak caydırıcılık sağlanacak. Bu bağlamda, trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışlar, sürücü belgesinin geri alınması dahil olmak üzere müstakil yaptırımlarla karşılanacak.

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında, haklı bir sebep olmaksızın olay yerini terk etmek ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

Silah Kullanımına İlişkin Cezalar Artacak

Düzenlemeler ayrıca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve hürriyete, vücut dokunulmazlığına, çevreye karşı işlenen suçların cezalarını da artırmayı öngörüyor. Ses ve gaz fişeği atan silahların izinsiz taşınmasına dair yaptırımlar da ağırlaştırılacak.

Çocuk Suçluluğuna Yönelik Özel Önlemler

Çocukların adli süreçte daha etkin korunması için özel mekanizmalar güçlendirilecek. 15 yaşından küçük çocukların ilk defa işledikleri bazı ağır suçlar, çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde karşılanacak. Ayrıca, birden fazla kez suça sürüklenen çocuklar için özel rehabilitasyon tedbirleri geliştirilecek.

Tüm bu düzenlemelerle, adalet sisteminin topluma daha fazla hizmet etmesi amaçlanıyor.