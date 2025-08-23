Trafikte Yol Kesme Suçu: 1–3 Yıl Hapis Geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yol kesme eyleminin müstakil bir suç olarak düzenleneceğini ve bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini duyurdu.

Tunç'un Açıklamaları

Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, toplumun huzurunu bozan ve güvenliğini tehdit eden her türlü fiile karşı etkili tedbirler alınacağını belirtti. Bakan Tunç, söz konusu düzenlemenin 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini ve TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılında 11. Yargı Paketi kapsamında tekrar değerlendirileceğini ifade etti.

"Cebir ve tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır."

Olaylara İlişkin Soruşturmalar

Tunç, Trabzon'un Çaykara ilçesinde yapılan "gelin çıkarma merasimi" sırasında silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğünü; olayda 2 şüphelinin "Olası kastla adam öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandığını belirtti.

Ayrıca İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü keserek araca saldıran ve hakaret eden zanlının ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "mala zarar verme" ile "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklandığını bildirdi.

Yasal Düzenlemenin Kapsamı

Düzenlemeye göre trafikte yol kesme eylemi müstakil suç olarak tanımlanmakta ve bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar öngörülmektedir. Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi hâlinde, fail hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza ile cezalandırılacaktır. Tunç, "Hiç kimsenin trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Havaya Ateş Açma Suçuna Da Ağırlaştırma

Bakan Tunç, düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin yaptırımlarının da ağırlaştırıldığını açıkladı. Taslağa göre, meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası mevcutta 6 aydan 3 yıla kadar iken, yeni düzenleme ile 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmaktadır. Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar (kuru sıkı silahlar) da suç kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar müstakil ceza öngörülmektedir.

Ayrıca bu suçların düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulunduğu yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza, yarı oranında artırılacaktır. Tunç, yaralama veya ölüm gibi sonuçlar doğması hâlinde mevcut mevzuattaki cezaların eksiksiz olarak uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.

"Masum insanların hayatını riske atan davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır."