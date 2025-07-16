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Trakya'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen etkinliklerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 00:36
Trakya'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anlamlı anma programları düzenlendi.

Edirne'de, Atatürk Anıtı'nda "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlamıştır. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz konulu videoların izlenmesiyle devam etti.

Vali Sezer’den Anlamlı Mesajlar

Edirne Valisi Yunus Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz'da hürriyetine kasteden her türlü prangalara karşı durduğunu vurguladı. Sezer, "Unutturmamamız lazım ki 3 bin yıllık devlet geleneğimiz devam etsin. Millet olma bilincimizi kaybetmeyelim," şeklinde konuştu.

Sezer, 15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini, Türk milletinin şehitler ve gazilere olan vefa borcunun bu tarihin önemini artırdığını belirtti.

“Hürriyetine Aşık Bir Milletiz”

Vali Sezer, Türk milletinin asla esareti kabul etmediğini ifade ederek, "Hürriyetten asla ödün vermeyiz. Biz bu kadar şehidi, bize kukla gibi yönetilmek için vermedik," dedi. Sezer, milletin, 15 Temmuz gecesi iradesine pranga vurmak isteyenlere karşı güçlü bir duruş sergilediğini belirtti.

"Tankların önüne çıkarak gösterdiğimiz cesaret, bu milletin öz değerlerine sahip çıktığını tüm dünyaya haykırmıştır," diyen Sezer, o günün kahramanlarına da selam durdu.

Anma Etkinlikleri Devam Ediyor

Etkinlikte, Vali Sezer'e sancak tesliminin ardından Edirne Belediyesi Bandosu, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Müzik Topluluğu ve Devlet Türk Müziği ile Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından konser verildi. Ayrıca ilahiler okundu.

Programa; Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, il protokolü, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kırklareli'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında "Zaferin Adı...

Kırklareli'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında "Zaferin Adı Türkiye" yürüyüşü yapıldı. Kırklareli Valisi Uğur Turan, yürüyüşe katılan gazileri selamladı.

Kırklareli'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında "Zaferin Adı...

Kırklareli'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında "Zaferin Adı Türkiye" yürüyüşü yapıldı. Kırklareli Valisi Uğur Turan, yürüyüşe katılan gazileri selamladı.

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