Trakya'da Ekim İhracatı 204 milyon 450 bin 380 dolar

Trakya'da ekim ayında Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'den toplam 204 milyon 450 bin 380 dolar ihracat gerçekleşti; Tekirdağ demir-metaller, Edirne ve Kırklareli hububat ihracatıyla öne çıktı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 18:25
İllerin performansı ve sektörlerin önemi

Trakya Bölgesi'nde yer alan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde ekim ayında 204 milyon 450 bin 380 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, illerin ekim ayı ihracat dağılımı şu şekilde oldu:

İl bazlı ihracat rakamları

Tekirdağ: Ekim ayında 181 milyon 852 bin 660 dolar ihracat yapıldı. Tekirdağ'dan en çok demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat gerçekleştirildi.

Edirne: Elde edilen ihracat tutarı 12 milyon 572 bin 670 dolar seviyesinde gerçekleşti. Edirne'den en fazla ihracat hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yapıldı.

Kırklareli: Kırklareli'nin ekim ayı ihracatı 25 bin 50 dolar olarak kaydedildi. Kırklareli'den de ağırlıklı olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı.

Toplamda 204 milyon 450 bin 380 dolar olarak gerçekleşen bu ihracat, bölgede Tekirdağ'ın yüksek katkısıyla dikkat çekti.

