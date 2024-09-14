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Trakya'da Mevlit Kandili Coşkusu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Mevlit Kandili, cemaatin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 21:33
Trakya'da Mevlit Kandili Coşkusu

Trakya'da Mevlit Kandili İdrak Edildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Mevlit Kandili, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kadim saatler olan bu özel gecede, dini etkinlikler ön plandaydı.

Edirne'de Etkinlikler

Edirne'de, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere, birçok camide kandil programları düzenlendi. Eski Cami'deki etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve dualar yapıldı. İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında bu tür gecelerin ibadetle değerlendirileceğinin altını çizdi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da Dua Saati

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi başta olmak üzere diğer camilerde de vatandaşlar, dua etmek için bir araya geldi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Yusuf Eviş vaiz vererek, katılımcılara nasihatlerde bulundu.

Tekirdağ'da ise Rüstempaşa Cami'ni dolduran cemaat, namazlarıyla ilahi ruhunu yaşattı. Yüzlerce insanın bir araya geldiği bu anlam dolu gece, dualarla taçlandırıldı.

Edirne Eski Cami'de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kandil programında Kur'an-ı...

Edirne Eski Cami'de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Edirne Eski Cami'de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kandil programında Kur'an-ı...

Edirne Eski Cami'de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Edirne Eski Cami'de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kandil programında Kur'an-ı...

Edirne Eski Cami'de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

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