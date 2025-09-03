DOLAR
Trakya'da Mevlit Kandili Coşkusu: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

Trakya'da Mevlit Kandili coşkuyla kutlandı; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ camileri doldu, vaazlar verildi, Osmanlı şerbeti ve helva ikram edildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:50
Trakya'da Mevlit Kandili Coşkusu: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

Trakya'da Mevlit Kandili Coşkusu

Trakya genelinde Mevlit Kandili programları, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde yoğun katılımla gerçekleşti.

Edirne

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri doldurdu. Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, vaazında insanların güzel ahlakı öğreten Hazreti Muhammed'in doğduğu gecenin Mevlit Kandili olarak kutlandığını anlattı. Aksu, Hazreti Muhammed'i örnek almanın sözünde durmak, cömert, alçak gönüllü, dosdoğru, adaletli ve vefalı olmak anlamı taşıdığını vurguladı ve şöyle dedi: "Bu akşam tövbe edelim, bol bol dua edelim. Efendimizin şefaatini dileyelim."

Programa Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Aksu'nun okuduğu dua ile sona erdi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Osmanlı şerbeti ikram edildi; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle ise helva dağıtıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'de de camilerde düzenlenen kandil programlarında cemaat, başta Hızırbey olmak üzere ellerini semaya kaldırarak dua etti. Programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler seslendirildi; İl Müftüsü Yusuf Eviş Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi. Hızırbey Camisi'ndeki etkinliğin ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cemaate Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Tekirdağ'da ise cemaat, tarihi Rüstempaşa Camisinde bir araya gelerek namaz kıldı ve dua etti.

