Trakya'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

Trakya'da binlerce öğrenci, okullarda düzenlenen karne törenleriyle yaz tatiline merhaba dedi. Edirne'de, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Şükrüpaşa İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katıldı.

Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi ve öğretmenlerle birlikte herkese iyi tatiller diledi. Yapılan açıklamada, Edirne'de toplam 280 okulda 5 bin 300 öğretmen ile 55 bin 188 öğrenci eğitim gördü. Yılmaz, öğretim yılının verimli geçtiğini belirterek, “İnşallah çocuklarımızın ve velilerimizin de umduğu gibi sonuçlanmıştır” dedi.

Kırklareli'nde Duygusal Anlar

Kırklareli, Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen karne töreninde Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da yer aldı. Vali Turan, konuşmasında Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar'ın vefatından dolayı buruk olduğunu ifade ederek, öğrencilere özür diledi.

Salondakilere anlayışları için teşekkür eden Turan, öğretmen ve öğrencilere tatil dönemi için iyi dileklerde bulundu. Belediye Başkanı Bulut, mezun olan öğrencilere üniversite eğitimlerinde başarı temennisi ile tatil sürecini iyi değerlendirmelerini önerdi.

Tekirdağ'da Karneler Alındı

Tekirdağ'da da öğrenciler büyük bir sevinç içinde karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Kentte toplam 257 okulda 52 bin 152 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi. Kırklareli'nde de Güzel Sanatlar Lisesi'nde tören düzenlendi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen törende, Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun öğrencilere karnelerini verdi.

Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi. Kırklareli'nde de Güzel Sanatlar Lisesi'nde tören düzenlendi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen törende, Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun öğrencilere karnelerini verdi.