DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,65 -0,17%
ALTIN
5.759,72 0,07%
BITCOIN
3.946.495,84 0,41%

Trakya’da SAT-1’e Karşı Aşılama: Yeniçiftlik’te Şap Önlemi

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlara SAT-1 varyantına karşı aşılama yapıldı; Trakya’nın hastalıktan ari statüsünün korunması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:49
Trakya’da SAT-1’e Karşı Aşılama: Yeniçiftlik’te Şap Önlemi

Trakya’da SAT-1 Varyantına Karşı Aşılama Çalışması

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik’te büyükbaş hayvanlara aşı uygulandı

Trakya’nın hastalıktan ari statüsünün korunması amacıyla, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde SAT-1 varyantı şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar, Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı hayvan sağlığı ekipleri tarafından yürütüldü ve bölgedeki büyükbaş hayvanlar hedef alındı. Ekipler, hayvan varlığının korunması ve muhtemel salgın risklerinin önüne geçilmesi için aşılamayı titizlikle sürdürdü.

Yetkililer, bölgedeki önlemlerin devam edeceğini vurgulayarak, Trakya’nın hastalıktan ari statüsünün korunmasının hem hayvancılık sektörü hem de bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

TRAKYA'NIN HASTALIKTAN ARİLİK STATÜSÜNÜN KORUNMASI AMACIYLA, MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİNE BAĞLI...

TRAKYA'NIN HASTALIKTAN ARİLİK STATÜSÜNÜN KORUNMASI AMACIYLA, MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİNE BAĞLI YENİÇİFTLİK MAHALLESİ'NDE SAT-1 VARYANTI ŞAP HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TRAKYA'NIN HASTALIKTAN ARİLİK STATÜSÜNÜN KORUNMASI AMACIYLA, MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİNE BAĞLI...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
İnegöl Belediye Spor Kulübü Isparta Boulder'dan 2’ncilikle Döndü
3
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
4
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
5
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
6
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
7
Konya Karapınar'da Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar