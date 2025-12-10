Trakya’da SAT-1’e Karşı Aşılama: Yeniçiftlik’te Şap Önlemi

Trakya’da SAT-1 Varyantına Karşı Aşılama Çalışması

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik’te büyükbaş hayvanlara aşı uygulandı

Trakya’nın hastalıktan ari statüsünün korunması amacıyla, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde SAT-1 varyantı şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar, Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı hayvan sağlığı ekipleri tarafından yürütüldü ve bölgedeki büyükbaş hayvanlar hedef alındı. Ekipler, hayvan varlığının korunması ve muhtemel salgın risklerinin önüne geçilmesi için aşılamayı titizlikle sürdürdü.

Yetkililer, bölgedeki önlemlerin devam edeceğini vurgulayarak, Trakya’nın hastalıktan ari statüsünün korunmasının hem hayvancılık sektörü hem de bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

